Maltempo, Protezione Civile: allerta gialla in 7 regioni

Milano, 6 ago. (askanews) - Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di allerta gialla per maltempo in 7 regioni: Piemonte, Valle D'Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Emilia-Romagna e Toscana.Sulla base delle previsioni disponibili, infatti, una perturbazione si avvicina dalla Francia al nostro Paese e, nel corso delle prossime ore, porterà infiltrazioni di aria fredda in quota che determineranno spiccata instabilità atmosferica. Rovesci e temporali sparsi, quindi, continueranno ad interessare le regioni settentrionali e la Toscana, con fenomeni che localmente potranno essere anche particolarmente intensi, specie nelle prime ore della giornata di domani, sulle aree pianeggianti di Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna.L'avviso dprevede dalle prime ore di domani, domenica 7 agosto, precipitazioni sparse, a carattere di rovescio o temporale, su Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana. Dal primo mattino si prevede inoltre il persistere di precipitazioni sparse, a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte, Provincia Autonoma di Bolzano e Veneto. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento.