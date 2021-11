Maltempo: prima nevicata sui monti del Foggiano

(ANSA) - FOGGIA, 29 NOV - Prima nevicata della stagione nel Foggiano. La neve in mattinata è comparsa sui Monti Dauni e sulle vette più alte della Capitanata. Primi fiocchi bianchi a Monteleone, comune più alto di tutta Puglia, a 859 metri sul livello del mare, e ad Alberona. Una coltre bianca ha ricoperto anche i tetti delle abitazioni a Faeto. In mattinata sono stati interrotti i collegamenti con le Isole Tremiti a causa delle avverse condizioni del mare. Le strade al momento sono tutte percorribili, non si registrano disagi o rallentamenti alla circolazione. Nelle prossime ore è previsto un ulteriore calo delle temperature. (ANSA).