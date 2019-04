Una primavera all’insegna del maltempo: in arrivo, vento, grandinate e forti temporali

In arrivo temporali al Sud, in particolare su Calabria, Puglia e Basilicata: lo rende noto la Protezione Civile che ha emanato una allerta a partire dalla tarda mattinata. Le piogge saranno accompagnate tra l'altro da rovesci di forte intensità, locali grandinate e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto la Protezione Civile emana allerta gialla su Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, nonché su parte del Veneto in seguito alle piogge dei giorni scorsi. (Guarda il Meteo)

Domenica all’insegna dell’instabilità

In mancanza Dell’Alta pressione gli esperti de 'IlMeteo.it', fanno sapere che "le porte alle correnti Nord atlantiche sono totalmente spalancate" e "le perturbazioni si alternano sull'Italia portando rinnovate condizioni di forte instabilità". Dopo la perturbazione che attraverserà l'Italia nelle prossime 24-36 ore, altre ne arriveranno. La prossima è attesa tra le giornate di mercoledì 10 e giovedì 11 aprile. Prevista per domenica "una giornata fortemente instabile per molte regioni del Paese: a risentire maggiormente del passaggio di questo nuovo fronte perturbato saranno soprattutto il Nord-ovest, ancora una volta la Sardegna, gran parte dell'area tirrenica e il Sud".

Torna la neve

Piogge e temporali, dicono gli esperti, "insisteranno praticamente per tutto l'arco della giornata. Tornerà la neve sulle Alpi sopra i 1.300 metri e sull'Appennino a partire dai 1.400-1.500 metri". Meglio al Nord-est e sui settori adriatici del Centro, "specie su Marche, Abruzzo e settori orientali della Toscana". Dalla sera "migliora rapidamente sulle Regioni centro-settentrionali mentre rimane fortemente incerto al Sud". Ma non è finita qui: a partire da lunedì, ci attenderà ancora una fase di maltempo.

Le previsioni

Lunedì: il minimo di bassa pressione scorrerà verso sudest rinnovando ancora piogge e rovesci sulle regioni centrali adriatiche e il Sud. Schiarite più ampie saranno presenti sul resto della Penisola ad eccezione del Nordest dove indugerà ancora una certa nuvolosità e qualche fenomeno. Nella giornata di martedì il Nordest sarà ancora in balia di una circolazione di bassa pressione con tempo instabile mentre da ovest una nuova perturbazione tenderà ad interessare dal pomeriggio la Sardegna e a fine giornata la regioni centrali tirreniche. Il tempo risulterà migliore altrove. Mercoledì un'area di bassa pressione tenderà a collocarsi nuovamente attorno all'Italia portando nubi e piogge. Giovedì situazione poco evolutiva. Le temperature tenderanno a risalire leggermente salvo poi diminuire di nuovo nelle zone dove tornerà la pioggia. La circolazione ventosa sarà mediamente meridionale.