E’ imminente il ritorno del maltempo, scatta una nuova allerta meteo. 'Ruggito africano' nel fine settimana

Una nuova perturbazione in arrivo dalla Penisola Iberica raggiungerà la Sardegna e le regioni di Nord-Ovest, già colpite dal maltempo dei giorni scorsi che ha causato la morte di due persone oltre a ingenti danni. La nuova fase in arrivo dalla serata oggi sarà accompagnata da forti venti di Scirocco sui mari di Ponente. (Guarda il Meteo)

Le previsioni

Dopo una mattinata tutto sommato tranquilla su gran parte del Paese, nel corso del pomeriggio nubi minacciose avanzeranno verso i settori più occidentali del Piemonte, sul Ponente ligure e la Val d'Aosta. Su queste zone saranno possibili i primi rovesci localmente a sfondo temporalesco. La situazione andrà ulteriormente peggiorando tra la sera e la notte successive quando forti piogge, temporali e possibili nubifragi si abbatteranno ancora una volta sull'estremo Nordovest. Peggiora il meteo anche sulla Sardegna, il nord della Toscana e l'Emilia occidentale. Sarà il preludio ad un giovedì di forte maltempo.

Temperature superiori alla media

Questa nuova perturbazione potrà dare origine a temporali anche intensi sulla Liguria e lungo il medio settore tirrenico. Successivamente, tra la sera di giovedì e la giornata di venerdì il maltempo interesserà la Sicilia e nuovamente la Sardegna. Le temperature resteranno su valori superiori alla media stagionale per tutta la settimana.

Nuova allerta meteo

sulla base della prevista fase di maltempo in arrivo, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso una nuova allerta gialla per rischio Temporali, Idraulico e idrogeologico su alcuni tratti del Piemonte, dell'Emilia Romagna e della Sardegna. Per maggiori dettagli potete consultare il bollettino nazionale delle allerte meteo direttamente all'interno del sito della Protezione Civile.

“Ruggito africano” nel fine settimana

Dopo la fase di maltempo nel corso del fine settimana è previsto un miglioramento su buona parte dell'Italia, grazie alla rimonta dell'alta pressione di origine africana. Il team del sito ILMeteo.it comunica che tra sabato 26 e domenica 27 è atteso un nuovo 'ruggito africano' che porterà ad innalzare le temperature fino a toccare picchi anomali per la stagione.

Bel tempo su tutta l’Italia

Sabato 26 il sole splenderà su quasi tutte le regioni: qualche locale piovasco potrà bagnare la costa orientale della Sardegna e i settori ionici della Sicilia. Come anticipato però, il vero colpo di scena saranno le temperature, previste in aumento e ben oltre le medie di questo periodo, con punte oltre i 24-25 gradi specie al Centro Sud. Attenzione al ritorno della nebbia sulle pianure del Nord che limiterà la visibilità in particolare durante la notte e alle prime ore del mattino. Domenica 27 saranno poche le novità: ancora tanto sole su buona parte dell'Italia, salvo locali nebbie nella prima parte della giornata sui settori settentrionali.