Maltempo, nubifragi e trombe d'aria nel Pisano e nel Livornese

Milano, 19 ott. (askanews) - Nubifragi, trombe d'aria, allagamenti, tetti scopechiati e alberi divelti. L'ondata di maltempo provocata dal Ciclone Medusa si è abbattuta sulla Toscana, provocando danni e disagi soprattutto tra il Livornese e il Pisano, aree dove si sono registrati fino 60mm di pioggia nel giro di un'ora. Particolarmente colpita la città di Livorno, dove, come sottolinea sui social il governatore Eugenio Giani, la Protezione Civile è intervenuta "per alberi caduti e allagamenti".

Situazione critica "in particolare ad Antignano dove si è abbattuta una violenta tromba d'aria". Sotto controllo, invece, il livello dei fiumi, anche se "il Tora a Collesalvetti ha raggiunto il picco superando la seconda soglia e nelle prossime ore tornerà a scendere".In città, scrive sui social il primo cittadino livornese Luca Salvetti, "le piogge sono state intensissime soprattutto tra le 4.00 e le 5.30 con picchi preoccupanti nel centro e sulle colline tra Stagno e Valle Benedetta", provocando "allagamenti di strade e scantinati". I danni più rilevanti, prosegue il sindaco di Livorno, "sono stati registrati in zona Banditella, colpita da una tromba d'aria che ha scoperchiato il tetto di una abitazione divelto alberi, rovesciato un'auto e provocato danni al plesso scolastico Banditella-Piccole Onde".Un forte nubifragio si è inoltre abbattuto su Casciana Terme, dove sono caduti 36 mm in 15 minuti. "Nelle prossime - fa sapere ancora Giani sui social - ore rovesci e locali temporali saranno più probabili sulle province di Firenze, Siena e Arezzo".