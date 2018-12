Domenica col cappotto: neve in arrivo al Centro-Nord, piogge al Sud e temperature in calo

Torna il maltempo sull'Italia. Domenica una nuova perturbazione atlantica inizierà ad interessare le regioni nord-occidentali e l'Emilia-Romagna, con precipitazioni che risulteranno nevose fino a quote basse. In serata le nevicate si estenderanno anche a parte delle regioni centrali.

Neve in arrivo al centro-nord

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse. L'avviso prevede dalla mattinata nevicate da deboli a moderate, fino a quote di pianura, su Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna. Dal pomeriggio le nevicate - da deboli a moderate - si estenderanno alle zone interne della Liguria e sulla Toscana orientale a quote superiori ai 300-500 metri e al di sopra dei 400-600 metri interesseranno le Marche, con quota neve in ulteriore abbassamento fino a 100-300 metri nel corso della notte. Dalla serata, infine, si prevedono nevicate da deboli a moderate, al di sopra dei 400-600 metri, su Abruzzo ed Umbria.

Pioggia al Sud

Le previsioni per domenica annunciano al mattino nuvolosità in aumento su Sardegna e Toscana e nuvolosità residua sulla Puglia e sul Nord della Sicilia; deboli piogge sulla Liguria centrale. Nel pomeriggio schiarite al Sud e in Sicilia; locali piogge sulla Sardegna nord-occidentale.

Temperature in calo

Tempo di cappotto con temperature minime in calo al Centrosud, massime poco sopra lo zero al Nord. Lunedì, secondo i meteorologo del Centro Epson, la perturbazione abbandonerà il Nord-Ovest, portando ancora precipitazioni in Emilia Romagna, al Centro-Sud e Isole. Neve fino in pianura in Emilia, a quote molto basse, anche su Romagna, Marche e Appennino centro-settentrionale. Possibili rovesci e temporali lungo il basso Tirreno. Giornata ventosa al Centro-Sud. Temperature massime in aumento al Sud; minime in aumento quasi ovunque. Martedì la perturbazione si allontanerà anche dal Sud Italia e, in seguito al suo passaggio, si avrà un temporaneo rialzo della pressione.