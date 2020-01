Ultimi giorni di sole: maltempo in arrivo con pioggia, freddo e neve a bassa quota

Nel corso del weekend una perturbazione atlantica creerà scompiglio su molte regioni portando aria più fredda e maltempo al Nordovest con piogge in arrivo su Liguria, Piemonte e Lombardia. Sabato, la perturbazione attraverserà tutto il Nord e le regioni tirreniche con piogge diffuse, locali temporali e nevicate a quote via via più basse, a 5-600 metri al Nord, a 1000-1200 metri al Centro. (Guarda il Meteo)

Le previsioni di venerdì

La perturbazione in arrivo dalla Francia raggiungerà le Alpi occidentali nel pomeriggio di venerdì provocando un peggioramento con le prime nevicate del 2020 in calo da 1200m a 1000m in serata. Non si tratterà però di fenomeni consistenti, se non per qualche rovescio più organizzato sui confini occidentali valdostani. In tarda serata qualche fiocco si porterà fino alle Alpi lombarde, oltre i 1000m, intensificandosi sulla corrispondente fascia prealpina. Contemporaneamente la neve raggiungerà anche l'Appennino più settentrionale, dai 1300/1400m, anche in forma di rovescio sul settore tosco-emiliano più occidentale.

Sabato ancora neve

Si andrà rapidamente verso un miglioramento sulle Alpi occidentali, mentre le condizioni si deterioreranno su quelle orientali con nevicate dai 700/800m, un po' più consistenti sulle Prealpi venete e friulane ma in attenuazione in giornata. Già dalle prime ore della giornata fenomeni moderati si estenderanno a parte dell'Appennino centro-settentrionale, prevalentemente al versante tirrenico, con neve in calo fino a 700m sul settore tosco-emiliano, 1200m su quello laziale.

Domenica, temperature basse

L'ingresso di correnti fredde da nordest favorirà un definitivo miglioramento sulle Alpi ma una certa instabilità sulla dorsale adriatica, con nevicate generalmente deboli, dai 400/500m sui rilievi romagnoli, 800m su quelli umbro-marchigiani ed abruzzesi, ma con tendenza ad attenuazione dei fenomeni da nord entro sera. Tempo più stabile, anche se molto nuvoloso sul resto delle regioni. Le temperature non subiranno particolari variazioni se non fisiologiche diminuzioni dovute al maltempo.