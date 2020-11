Maltempo: neve all'Abetone e gran parte Appennino Pistoiese

(ANSA) - ABETONE (PISTOIA), 20 NOV - Sull'Appennino Pistoiese è arrivata la neve e, per gli operatori, si tratta di un buon auspicio per l'atteso avvio della stagione invernale ad Abetone e Cutigliano. Montagne e strade si sono imbiancate già durante la scorsa notte e sono entrati in funzione gli spalaneve. E' di fatto la prima nevicata a quote relativamente basse (circa 900 metri), una prima spruzzata era arrivata alla fine di ottobre, ma solo nelle cime più alte. Intanto sul web in molti si sono sbizzarriti a postare foto delle strade e delle piazze della montagna imbiancate. Altre nevicate sono attese per domani, sabato 21 novembre e per domenica 22, poi le temperature dovrebbero tornare sopra la norma. (ANSA).