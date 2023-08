Maltempo: nel Pavese resta chiuso il Duomo di Vigevano

(ANSA) - PAVIA, 28 AGO - Anche la notte appena trascorsa è stata vissuta con l'emergenza maltempo in buona parte della provincia di Pavia. La zona più colpita, come era avvenuto anche nel pomeriggio di sabato, è stata quella di Vigevano (Pavia) e della Lomellina, con pioggia e vento forte.

Numerose le chiamate alla sala operativa dei vigili del fuoco di Pavia, soprattutto per alberi abbattuti e per infiltrazioni a tetti che erano già stati danneggiati dalla tromba d'aria dei giorni scorsi. A Vigevano (Pavia) restano chiusi il Duomo e i parchi cittadini. Alcune frazioni del vicino comune di Gambolò (Pavia) sono ancora senza elettricità e acqua. Meno pesante la situazione a Pavia e nel resto del territorio provinciale, dove pure i vigili del fuoco sono stati chiamati per una serie di interventi per piante cadute e allagamenti. (ANSA). .