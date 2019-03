Nuovo assalto dell'inverno: in arrivo aria gelida, vento forte e piogge intense

L'inverno sferra un colpo di coda: le giornate calde e quasi primaverili a cui ci eravamo abituati nei giorni scorsi saranno solo un ricordo. Non solo arriveranno venti burrascosi e molto freddi, ma torneranno anche le piogge, i temporali con qualche grandinata e la neve. (Guarda il Meteo)

Maestrale in Sardegna

Tesi e freddi venti di Maestrale faranno rapidamente il loro ingresso ad iniziare dalla Sardegna in successivo movimento verso tutta l'area tirrenica. Lunedì il tempo comincerà a peggiorare da metà giornata ad iniziare dall'estremo Nord est e dal Centro Italia. Saranno tuttavia il pomeriggio e la sera dove il meteo risulterà molto instabile con rovesci e temporali, i quali, possibili dalle coste del Veneto, emiliane e romagnole, si sposteranno verso sud andando a colpire la Toscana, le Marche, l'Abruzzo, il Molise ed in serata il resto del Sud come il Nord della Puglia, la Basilicata, la Campania e i settori tirrenici della Calabria. I temporali potranno essere accompagnati da qualche grandinata. Attenzione alla neve che potrà cadere intorno ai 900 metri sull'Appennino centrale e a quote più alte su quello meridionale. Crollano le temperature sulle regioni centrali e al Sud.

Temperature in forte calo

"Un intenso fronte freddo in avvicinamento dall'Europa Centrale scavalcherà le Alpi e attraverserà le regioni centrali italiane durante il pomeriggio", rilevano i meteorologi di Meteo Expert. Tra lunedì e martedì mattina la perturbazione interesserà anche il Sud e la Sicilia, con alcuni rovesci e un sensibile rinforzo dei venti, a cui farà seguito un marcato calo delle temperature. Piogge e vento anche per martedì e mercoledì è atteso un ulteriore peggioramento.