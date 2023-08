Il caldo oggi comincia a lasciare l'Italia, domenica 27 agosto segna l'inizio di una nuova fase meteo con calo di temperature e maltempo che lascia il segno con il ciclone Poppea, destinato a farsi sentire dalla fine del weekend all'inizio della prossima settimana. Pioggia, temporali, raffiche di vento e soprattutto grandine, anche con il rischio di chicchi di dimensioni rilevanti. Dopo i temporali di ieri, il maltempo oggi si estenderà progressivamente al Settentrione e a parte del centro, con precipitazioni intense. Il passaggio dal caldo del ciclone Nerone alle nuove condizioni, con brusco calo di temperature, può produrre eventi di particolare rilevanza.

Ora si temono le forti grandinate

Dopo i fenomeni di qualche settimana fa, il pensiero va in particolar modo alla grandine che potrebbe abbattersi in particolare - come evidenzia ilmeteo.it - su una serie di regioni: attenzione particolare in Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia, Liguria, Toscana e Trentino Alto Adige. Il peggioramento delle condizioni meteo induce a prestare attenzione in particolare nel pomeriggio e nella serata di oggi.

Allerta arancione in Liguria e Lombardia

Occhi sempre puntati anche su Lombardia e Liguria dove scatta oggi l'allerta arancione della Protezione Civile dopo la pioggia delle ultime 24 ore che ha colpito in particolare Milano. Allagamenti, alberi e rami caduti e tetti scoperchiati: nel capoluogo già da ieri sono fioccate le chiamate ai vigili del fuoco, mentre per oggi - con lo stop al caldo africano - è previsto anche un brusco calo delle temperature in tutto il Nord Italia.

Danni e allagamenti nel Milanese

Il maltempo, ricorda in un video postato su Facebook l'assessore a Sicurezza e protezione civile di Milano Marco Granelli, ha fatto cadere ieri "molti alberi e rami, oltre a provocare allagamenti e un parziale scoperchiamento di un tetto nelle case popolari del Comune in via Arsia". "Sono caduti sulla città circa 20 millimetri di pioggia" calcola. La zona particolarmente colpita è stata quella di sud-ovest nei comuni di Trezzano, Corsico e Buccinasco. Disagi ci sono stati, inoltre, per tutti i mezzi di trasporto e in particolare per le linee dei tram che sono state deviate, oltre che sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Un albero caduto all'altezza di Assago ha fermato, poi, la circolazione in tangenziale provocando circa 4 chilometri di coda.

Sono monitorati costantemente i fiumi Lambro e Seveso

"Il loro livello è salito" avverte l'assessore. Le intense piogge, infatti "preoccupano per il rischio esondazione", scrive il Comune di Milano, comunicando che "sono state attivate le azioni preventive per rischio idraulico ed esondazione con pulizie preventive e ripetute di tutti i sottopassi e il piano Seveso nei quartieri Niguarda e adiacenti e nel Parco Lambro". Il centro operativo comunale della Protezione civile sarà, inoltre, attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei due fiumi e per coordinare gli eventuali interventi. "L'allerta continua: sono attesi temporali questo pomeriggio, la sera e la notte e ancora lunedì" ricorda l'assessore Granelli nel filmato dalla centrale operativa comunale, raccomandando "massima attenzione".

Chiusi anche oggi a Milano i parchi recintati

"A causa dell’allerta meteo abbiamo deciso, in linea con l’ordinanza sindacale vigente fino al 31 luglio, di tenere chiusi i parchi recintati fino alla fine della durata dell’allerta", annuncia su Facebook l'assessora ad Ambiente e Verde, Elena Grandi, ricordando che allo stesso modo "resta il divieto di frequentare le aree verdi non recintate". "Si suggerisce, poi, di non sostare sotto gli alberi e le impalcature dei cantieri, dehors e tende, oltre a mettere in sicurezza oggetti e vasi sui balconi" conclude il Comune di Milano.