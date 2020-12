Maltempo: Liguria, arrivano temporali e neve, c'è allerta

(ANSA) - GENOVA, 27 DIC - Il maltempo arriva di notte in Liguria, regione che sarà interessata da una prima fase con piogge, temporali, neve anche in prossimità della costa, calo termico con disagio da freddo e possibile gelicidio, venti forti e mareggiate intense. Arpal ha emanato l'allerta per domani che sarà gialla per temporali sul centro-levante della Liguria dalla mezzanotte fino alle 8 del mattino. Allerta anche per la neve che sarà gialla nel Ponente ligure dalla mezzanotte alle 12 mentre nelle zone interne del Centro sarà prima gialla dalla mezzanotte alle 2 per poi diventare arancione fino alle 8 di domani e tornare gialla fino alle 12. Allerta giallo per neve anche sui comuni costieri. Nelle zone dei bacini padani di ponente e levante l'allerta neve sarà gialla dalle 22 di oggi fino alle 2 di notte, poi arancione fino alle 8 e gialla fino alle 12 di domani. (ANSA).