Maltempo killer, le vittime salgono a 8 Albero travolge vigile del fuoco

Roma, 30 ott.(AdnKronos) - Sale a otto il bilancio delle vittime del maltempo che ha investito l'Italia. E' stata ritrovata priva di vita la donna data per dispersa a seguito della frana caduta ieri sera nella zona di Campeggio di Dimaro (Trento). La vittima è rimasta intrappolata nella sua abitazione sommersa da una imponente colata di fango e sassi. Nella notte invece un vigile del fuoco volontario è decedutodurante il taglio di un albero pericolante per il forte vento a San Martino in Badia, in provincia di Bolzano. Sempre a causa della caduta di alberi ieri due persone sono morte schiacciate nella loro auto, nel frusinate, e un'altra persona ha perso la vita a Terracina. Una persona è morta mentre camminava, colpita da un altro albero abbattuto, e una quinta persona è deceduta dopo essere stata colpita da un cornicione vicino a Savona. Un'altra vittima è stata poi registrata in serata, travolta da un albero a Feltre, in provincia di Belluno. Risulta ancora disperso invece il proprietario della barca a vela finita domenica scorsa contro gli scogli del porto di Catanzaro. La violenta perturbazione, che ha portato nubifragi, vento forte, mareggiate e frane da nord a sud, ha provocato la caduta di migliaia di alberi e anche danni e disagi alla viabilità, con problemi alla circolazione ferroviaria e aerea. A Venezia, con 156 cm alle 14:40, è stata registrata la quarta acqua più alta di tutti i tempi mentre su alcune strade statali si sono verificate limitazioni al transito. Occhi puntati anche sul livello di fiumi e torrenti, osservati speciali in queste ore, sia per quanto riguarda i bacini grandi che quelli medio-piccoli, già messi alla prova dall'intensità delle precipitazioni dei giorni scorsi. Oggi in diverse città, tra cui Roma e Genova, le scuole resteranno chiuse per il secondo giorno consecutivo. Considerando la situazione, infatti, ieri il Viminale ha invitato i prefetti "a valutare l'opportunità di limitare, a tutela della pubblica e privata incolumità, gli spostamenti della popolazione e il conseguente aumento dei volumi di traffico, attraverso l'adozione di provvedimenti di chiusura delle scuole e degli uffici pubblici presenti sul territorio". Ora la Protezione Civile sta valutando gli sviluppi meteorologici dopo aver confermato ieri sera l'allerta rossa in sei regioni tra cui Abruzzo, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. ALTO ADIGE - Drammatico il bilancio del maltempo in Alto Adige dove la Protezione Civile è impegnata a fronteggiare mancanza di corrente elettrica a macchia di leopardo nella bassa Atesina, sotto Bolzano e in tutto l'Alto Adige, oltre a strade statali e provinciali interrotte in più punti. Alberi sono caduti su tralicci elettrici e strade provinciali. Situazione critica in Val Pusteria, in particolare a San Candido e a Sesto, dove il Rio Sesto e la Drava sono usciti dagli argini. E' inoltre previsto, nel corso della notte, l'arrivo dell'ondata di piena del fiume Isarco mentre rimane alto lo stato di allerta anche per l'Adige a Bronzolo. I disagi a viabilità e mobilità non si contano: l'autostrada del Brennero è in funzione, pur se ad una sola corsia, chiusure e interruzioni, limitandosi alle strade principali, per le statali di Brennero, Val Venosta, Dolomiti, Val Badia, Alemagna, Val d'Ega, Val Gardena, Passo Monte Croce Comelico e Passo Lavazè. Interrotto, invece, il traffico ferroviario lungo la linea del Brennero, dove Sad e Trenitalia stanno predisponendo dei servizi di autobus sostitutivi. Disagi, inoltre, per circa 1.500 utenze rimaste senza energia in alcune zone di Val Gardena, Val d'Ultimo, Val Senales, Corvara e Anterivo. LIGURIA - In Liguria, dove l'ondata di maltempo ha portato nubifragi, mareggiate e venti di burrasca, la situazione dovrebbe migliorare nel corso della giornata. Nelle prossime ore ci si aspetta un progressivo esaurimento delle piogge a partire da Ponente, con qualche persistenza a Levante fino alla prima mattina. Anche per il vento e per il mare nella notte ancora raffiche di burrasca forte che andranno esaurirsi nel corso della mattinata e del pomeriggio. A causa delle mareggiate di queste ore l'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova resterà chiuso fino alle 14, con conseguente cancellazione di tutti i voli, perché reso impraticabile dai detriti portati sulla pista dalle onde.