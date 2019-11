Il maltempo continua a non lasciare tregua: una perturbazione collegata ad un profondo e minaccioso vortice di bassa pressione sviluppatosi domenica tra la Sardegna e le Isole Baleari porterà piogge abbondanti in tutte le regioni d’Italia. Il team del sito iLMeteo.it avverte che nei prossimi sette giorni l’Italia verrà raggiunta da ben due vortici ciclonici che attiveranno intense correnti di Scirocco, Libeccio e Maestrale. (Guarda il Meteo)

Le previsioni

Le occasioni per precipitazioni abbondanti o molto abbondanti non si faranno attendere già da lunedì. Particolare attenzione oggi alla Sicilia e alla Calabria dove il tempo nel pomeriggio peggiorerà fortemente con rischio concreto di alluvioni lampo e allagamenti. Altre piogge investiranno anche il Centro-Nord.

Allerta arancione

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per la giornata di lunedì 11 novembre, allerta arancione per rischio idraulico, idrogeologico e pericolo temporali su gran parte della Basilicata e della Calabria e su tutto il territorio della Sicilia. Valutata inoltre allerta gialla sui bacini costieri della Toscana, parte di Abruzzo, su tutta la Puglia e sui restanti settori calabresi e della Basilicata.

Nubifragi e neve a bassa quota

Martedì il maltempo abbandonerà lentamente il Sud per poi dirigersi di gran carriera verso Lazio, Toscana e quindi il Nordest con altre piogge forti e possibili nubifragi a Roma, Grosseto, Bologna, Verona, Padova. La neve cadrà copiosa e abbondante sulle Alpi sopra i 1000-1200 metri, localmente anche a quote più basse. Tornerà l'acqua alta a Venezia con una marea prevista di 125 cm.

Breve tregua giovedì

Il team del Meteo.it comunica che tra mercoledì e giovedì il tempo tenderà temporaneamente a migliorare con maggiori spazi soleggiati, ma già da giovedì sera un altro vortice ciclonico sulla vicina Francia comincerà a interessare il Nordovest e la Sardegna con precipitazioni abbondanti.

Venerdì nero

Venerdì il maltempo sarà diffuso al Centro-Nord dove la neve scenderà abbondante a quote molto basse sulle Alpi (5-900 metri), e a 1400 metri sull’Appennino. Le piogge non abbandoneranno l’Italia nemmeno nel successivo weekend.