Affondo artico sull'Italia: in arrivo venti forti, piogge abbondanti e freddo polare

Un intenso fronte freddo si prepara a fare il suo ingresso sull'Italia portando venti forti, piogge abbondanti, freddo e nevicate. A causa della traiettoria del fronte e della barriera alpina le regioni settentrionali resteranno sotto vento con la sola eccezione dell'Emilia Romagna dove invece avremo fenomeni anche abbondanti.

Temperature giù

Ma il grosso del maltempo è atteso sulle regioni del medio e basso versante Adriatico e dell'estremo sud che in questi casi si trovano più esposti. Le temperature saranno tutte in diminuzione. Già in giornata "cominceranno ad affluire venti di Maestrale via via più forti sui bacini occidentali. Martedì il Maestrale verrà sostituito dalla Tramontana e dalla Bora"; e poi "piogge e temporali colpiranno l’Abruzzo e il Molise dove la neve scenderà fin sopra i 1.000 metri - fanno sapere gli esperti de 'IlMeteo.it' -. Altro maltempo interesserà il Sud con temporali e possibili grandinate. Al Nord invece vedremo un cielo sereno e terso come mai l’avevamo visto in questi ultimi mesi".

Venti forti

"Venti settentrionali continueranno a soffiare anche mercoledì sera e nella giornata di giovedì portando piogge, rovesci e nevicate che dato l'abbassamento delle temperature, potrebbero cadere fino a bassa quota al Nord, soprattutto sull'Emilia Romagna (attendibilità medio bassa). A seguire una nuova breve pausa anticiclonica potrebbe interessare il Mediterraneo e l'Italia con tempo migliore e temperature in rialzo.

Maltempo fino a venerdì

Attenzione infine a venerdì quando un’intensa perturbazione atlantica farà irruzione sull’Italia con venti forti o molto forti di Maestrale, Libeccio e Ponente. In questo contesto avremo mareggiate diffuse con onde alte fino a 6 metri su tutte le coste occidentali. Il maltempo si accanirà su Toscana, Umbria, Lazio e Campania con temporali, grandinate e nubifragi. Al Nord la neve potrà scendere fino in pianura (seppur debolmente) su Piemonte, Lombardia e alto Veneto, con fiocchi anche a Torino e Milano".