Maltempo, Italia in ginocchio da nord a sud. Dieci vittime

Milano (askanews) - Nubifragi, alluvioni e venti potentissimi stanno mettendo in ginocchio l'Italia. È salito a dieci il bilancio delle vittime del maltempo che ha colpito ovunque da nord a sud. Sono due in provincia di Frosinone, uno a Terracina, in provincia di Latina, uno a Napoli, uno ad Albisola nel Savonese, uno a Feltre nel Bellunese, uno a San Martino in Badia, in provincia di Bolzano, una donna in Val di Sole, un velista a Catanzaro e un surfer a Rimini.Sono stati oltre 7mila gli interventi dei Vigili del fuoco in queste ultime ore per alberi caduti in strada, tetti divelti e allagamenti a causa del forte vento e delle abbondanti piogge.La situazione è particolarmente drammatica in Liguria. A Rapallo ha ceduto una parte del molo e le barche si sono schiantate l'una contro l'altra a causa della mareggiata. Lo smottamento di alcune strade ha isolato alcune zone, compresa Portofino, che è raggiungibile solo via mare. La mareggiata alle Cinque Terre con onde fino a 7 metri ha devastato Monterosso. Situazione delicata anche in Veneto dove a preoccupare sono le piene dei fiumi Adige e Piave. In Friuli è attesa invece la piena del Tagliamento e alcune località sono rimaste isolate.In Trentino, la situazione più critica si registra in Val Pusteria, in particolare a San Candido e a Sesto, dove il Rio Sesto e la Drava sono usciti dagli argini.