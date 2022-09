Il maltempo sferza l'Italia con temporali, nubifragi e allagamenti. Ecco le zone più a rischio

Rovesci intensi, grandinate e forte vento, l’Italia e alle prese con il maltempo che sta colpendo sopratutto il centro sud. Le condizioni peggiori sono attese lungo una fascia tra il basso Lazio, le interne abruzzesi meridionali, il Molise interne, la Puglia settentrionale, la Campania e parte della Basilicata soprattutto il Potentino. E' lo stesso fronte della domenica che data la sua evoluzione molto lenta continuerà la sua marcia verso sudest.

Allerta rossa in Basilicata

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di lunedì è allerta rossa in Basilicata, allerta arancione su parte della Calabria, in Molise, Puglia, settori della Basilicata e in Campania. Allerta gialla in restanti parti di Calabria e Campania, sul Lazio, Marche, parti di Molise e Puglia, Abruzzo, Sicilia, Umbria, Sardegna e restanti settori della Basilicata. Dalle prime ore di domani, lunedì 26 settembre, si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale di forte intensità, su Sicilia, specialmente sui settori occidentali e meridionali, Basilicata e Calabria. Dal primo mattino di domani, infine, si prevede il persistere di precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale di forte intensità su Campania e Puglia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Allerta arancione in Camania

Il Campania è allerta arancione. I primi dati in arrivo dai modelli di calcolo mettono in evidenza il rischio di una bomba d’acqua di 400 litri su metro quadro attesa domenica sera in poche ore poco a nord di Napoli, ma con estensione dei rischi anche a tutto il Molise. Intanto un forte temporale si è abbattuto su Napoli e su tutta la parte centro-settentrionale della Campania. Allagamenti e disagi alla circolazione stradale in molti punti della città. come nel caso della Riviera di Chiaia, dove alcuni tratti di strada si presentavano completamente allagati. Su Napoli, isole, Penisola sorrentina e provincia di Caserta è in vigore un'allerta meteo di livello arancione e sono previsti temporali anche nel pomeriggio. Ripercussioni anche sul trasporto pubblico: la società regionale Eav ha comunicato lo stop alla circolazione dei treni sulla linea Circumflegrea tra le stazioni di Licola e Quarto, nel Napoletano, e la sospensione del servizio della Funivia del Faito, che collega la città di Castellammare di Stabia al Monte Faito, in entrambi i casi per cause legate al maltempo.

Condizioni avverse anche nel Lazio

La Protezione Civile ha emesso l’avviso di condizioni meteorologiche avverse anche sul Lazio. Da domani precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori orientali e meridionali della regione. Allerta gialla per temporali su Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Aniene, Bacino del Liri e Bacini Costieri Sud; allerta gialla per criticità idraulica su Bacino del Liri e Bacini Costieri Sud.

Toscana, codice giallo fino alle 24

Rischio idraulico-idrogeologico con avviso di 'codice giallo' sulla Toscana centro-sud fino alla prossima mezzanotte a causa della perturbazione in transito sulla regione da sabato. Il meteo è "in via di miglioramento, ma con condizioni di residua instabilità", e "la Sala operativa della Protezione civile - spiega la Regione - ha emesso un avviso di criticità gialla per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo principale che, fino alla mezzanotte di oggi, domenica 25 settembre, interesserà la Toscana centrale e meridionale". L'ondata di maltempo in Toscana ha trasformato in una notte anche il fiume Arno, che nel suo attraversamento a Firenze ha aumentato la portata d'acqua in poche ore, da modesto corso d'acqua ristretto al centro dell'alveo, a vero fiume che si e' disteso nella sua ampiezza da una riva all'altra, quasi come se fosse in piena. Il nuovo volto dell'Arno, dopo mesi di siccita', e' stato osservato con una certa compiacenza dai fiorentini e pure dai turisti dalle spallette dei lungarni, in particolare nei pressi delle pescaie.

In Calabria è allerta gialla

La Protezione Civile della Calabria ha diramato un messaggio di allerta gialla per tutta la Regione per lunedì 26 settembre. A causa di una perturbazione, infatti, si legge in una nota della Regione Calabria, sono previste precipitazioni distribuite su un ampio arco temporale.

Campagne allagate

Intanto è allarme nelle campagne con l’arrivo di forti temporali che si abbattono su terreni secchi che se non riescono ad assorbire l’acqua subiscono allagamenti ma anche frane e smottamenti. E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento all’ondata di maltempo con l’allerta della protezione civile in molte Regioni per rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. La grandine – sottolinea la Coldiretti - è la più temuta in questa fase stagionale per i danni irreversibili che provoca alle coltivazioni di frutta e verdura nei campi, alla vendemmia in pieno svolgimento e agli ulivi dove sta per iniziare la raccolta.

Preoccupa il mal tempo nelle Marche

A preoccupare è il ritorno del maltempo nelle Marche dove – secondo la Coldiretti - sono oltre cinquecento le aziende agricole gravemente colpite dall'alluvione con danni ingenti a coltivazioni, attrezzature, mezzi agricoli, laboratori di trasformazione, rimesse e magazzini di stoccaggio, oltre alle strade poderali. Nei territori colpiti dal maltempo sono a rischio, denuncia Coldiretti, anche le semine autunnali di orzo, avena e grano nei terreni dove si sono accatastati rifiuti di ogni genere e aperte voragini impraticabili anche per i trattori.