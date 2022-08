Estate già finita? In arrivo temporali anche violenti da Nord a Sud. Ecco le zone più colpite

Sarà un inizio di Settembre all’insegna del mantempo. Impulsi di instabilità porteranno rovesci e temporali che dalle regioni settentrionali entro le prossime 24-48 ore raggiungeranno anche il Sud, innescando fenomeni localmente violenti. Le temperature, già scese al Nord, caleranno di qualche grado anche al Centro Sud a causa dell'ingresso di aria più fresca in quota.

Giovedì, temperature in diminuzione

Instabile al Nord con temporali già dalle ore notturne al Nordovest, specie in Piemonte, qualche pioggia anche su Lombardia, Emilia e Triveneto che si attarderanno fino al mattino. Dal pomeriggio parziali schiarite sulla Val Padana e qualche temporale in formazione in prossimità delle zone alpine. Instabilità in aumento sulle regioni centrali con rovesci e qualche temporale al mattino in Toscana, dove però tenderanno ad esaurirsi in giornata. Contemporanea intensificazione di rovesci e temporali sulle restanti regioni centrali, più intensi sulle zone appenniniche e sul versante adriatico, anche accompagnati da locali grandinate, ma in attenuazione nelle ore serali. Inizialmente più soleggiato al Sud ma in mattinata primi rovesci e temporali in Campania e alta Calabria, in rapida estensione al resto della Calabria, nord Sicilia, Lucania e alta Puglia, localmente anche intensi sulle zone interne peninsulari e accompagnati da grandine, ma in attenuazione in serata a partire dal Tirreno. Temperature in diminuzione.

Venerdi, tempo instabile

Residui fenomeni al mattino sul basso Adriatico ma schiarite che diverranno via via più ampie al Centro-Sud, salvo un po' di variabilità diurna sulle zone interne appenniniche, dove non sono esclusi alcuni rovesci. Iniziali schiarite anche al Nord, ma con un po' di variabilità diurna in prossimità delle zone alpine. In serata un nuovo impulso di instabilità raggiungerà il Nordovest con ripresa di piogge e temporali soprattutto in Piemonte. Temperature in lieve aumento al Nordest e sulle regioni centrali.

Sabato, ancora piogge e temporali a Nord

Piogge e temporali al Nordovest e sull'alto Tirreno in propagazione al Nordest e a buona parte delle restanti regioni centrali, con fenomeni localmente forti e accompagnati da grandine, specie in prossimità dell'arco alpino, Appennino settentrionale e Toscana. Qualche schiarita in più su Val Padana centrale, Lazio e Abruzzo. In serata recrudescenza dell'instabilità al Nordovest con temporali localmente forti. Tempo più soleggiato al Sud, seppur con sole offuscato dal passaggio di alcuni annuvolamenti innocui. Temperature in calo al Nord e sull'alto Tirreno, in aumento al Sud e sulle isole. Venti di Scirocco in rinforzo.

Domenica, temperature in aumento al Sud

Ancora instabile al Centro-Nord con piogge e temporali intermittenti, più frequenti e intensi sul medio-alto Tirreno ma in attenuazione verso sera. Più soleggiato ma spesso velato al Sud, salvo maggiori addensamenti su Sardegna e alta Campania, associati a qualche pioggia. Temperature in aumento al Sud e sulle isole, picchi di 36/38°C sulla Sicilia orientale. Venti ancora moderati o tesi di Scirocco.