Maltempo, in arrivo venti fino a burrasca forte da Nord a Sud

Roma, 30 gen. (askanews) - Avviso di condizioni meteo avverse della Protezione civile, in arrivo venti fino a burrasca forte da Nord a Sud, forti mareggiate lungo le coste esposte."La discesa di una saccatura dal Nord Europa verso la nostra penisola determinerà, nella giornata di domani, un marcato rinforzo della ventilazione dai quadranti settentrionali su gran parte dell'Italia, in particolare su settori alpini nord-occidentali e isole maggiori", spiega il Dipartimento della protezione civile.Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte - alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.L'avviso prevede dalle prime ore di domani, lunedì 31 gennaio, venti da forti a burrasca, con raffiche fino a burrasca forte, dai quadranti settentrionali, su Valle D'Aosta, Piemonte e Lombardia in estensione, dal tardo pomeriggio, all'Emilia-Romagna, specie settori appenninici. Dal primo pomeriggio di domani, inoltre, si prevedono venti da forti a burrasca, con raffiche fino a burrasca forte, nord-occidentali sulla Sardegna e occidentali sulla Sicilia in estensione, dalla serata, alla Calabria, specie settori centro-meridionali. Forti mareggiate lungo le coste esposte.