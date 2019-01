Maltempo, in arrivo venti di burrasca e neve al Centro-Sud

Roma, 23 gen. (askanews) - In arrivo venti di burrasca e neve al Centro-Sud, la Protezione civile ha segnalato allerta gialla in cinque regioni."L'arrivo di un nuovo impulso nord-atlantico - ha spiegato il Dipartimento della Protezione civile - determinerà sull'Italia condizioni di tempo perturbato, con nevicate nelle zone interne del Centro-Sud, accompagnate da un consistente rinforzo dei venti dai quadranti settentrionali".Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione civile d'intesa con le regioni coinvolte prevede dal mattino di domani, giovedì 24 gennaio, venti forti o di burrasca, dai quadranti settentrionali, su Liguria, Toscana, Lazio e Sardegna, con possibili mareggiate lungo le coste esposte, e nevicate sparse a quote superiori a 500-800 metri su Abruzzo e Molise, in estensione dal pomeriggio a Basilicata e Calabria centro-settentrionale. Gli apporti al suolo sono previsti generalmente moderati, localmente abbondanti sui rilievi appenninici.Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, giovedì 24 gennaio, allerta gialla sull'Abruzzo, sulla Basilicata, su gran parte della Puglia, su Calabria e Sicilia.