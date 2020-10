Maltempo, in arrivo precipitazioni sparse e venti forti

Roma, 6 ott. (askanews) - In arrivo precipitazioni sparse e venti forti a partire dal Centro-Nord: la Protezione civile ha emanato un'allerta gialla per tredici Regioni."Una vasta area depressionaria, attiva sul Mare del Nord, convoglia masse d'aria umida atlantica anche verso la nostra Penisola", spiega il Dipartimento della Protezione civile, aggiungendo: "Un nuovo impulso perturbato interesserà da stanotte le regioni centro-settentrionali, con precipitazioni sparse, anche temporalesche e un sostanziale rinforzo della ventilazione occidentale".Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte - alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. L'avviso prevede dalle prime ore di domani, mercoledì 07 ottobre, venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali, su Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise, in estensione a Puglia e Basilicata, in particolare sui settori tirrenici ed appenninici. Si segnalano possibili mareggiate lungo le coste esposte della Toscana e del Lazio.Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani, mercoledì 7 ottobre, allerta gialla su parte di Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Toscana, sull'intero territorio di Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata, su alcuni settori di Campania e Calabria.