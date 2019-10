Maltempo, in arrivo pioggia e temporali al Nord e al Centro

Roma, 1 ott. (askanews) - In arrivo pioggia e temporali al Nord e al Centro, allerta gialla della Protezione civile in otto regioni."Un sistema frontale di origine atlantica interesserà le nostre regioni settentrionali e poi proseguirà il suo transito attraverso la penisola", ha spiegato il Dipartimento della Protezione civile, sottolineando: "Dalla tarda serata del primo ottobre, infatti, precipitazioni da sparse a diffuse interesseranno la Lombardia per poi estendersi, rapidamente, nella nottata su Liguria e alta Toscana. A seguire, nella giornata di domani, le precipitazioni interesseranno il Veneto, il Friuli Venezia Giulia, il resto della Toscana, l'Umbria e Lazio".Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d'intesa con le regioni coinvolte - alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. L'avviso prevede dalla notte di martedì 1 ottobre precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Lombardia, in rapida estensione a Liguria e Toscana.Dal mattino di domani si prevedono precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale su Veneto, Friuli Venezia Giulia, Umbria e Lazio. Un'ondata di maltempo con rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. E' stata valutata per domani, 2 ottobre, allerta gialla su Veneto, Lazio e Toscana, parte di Lombardia e Friuli Venezia Giulia, gran parte di Liguria Umbria e Marche.