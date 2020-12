Il maltempo imperversa sull’Italia, 8 dicembre con neve, vento e temporali

Non c’è pace per l’Italia. I prossimi sette giorni saranno caratterizzati da un tempo diffusamente instabile. La giornata peggiore sarà proprio il giorno dell’Immacolata. Sin dalle prime ore di martedì, giorno dell’Immacolata, la formazione di un vortice ciclonico sul mar Ligure causerà piogge diffuse su tutto il Nord e al Centro.

Neve a bassa quota

Oltre alle piogge sono attese anche nevicate a quote basse, fino in pianura su basso Piemonte, dai 300/500m sul resto del Nordovest, fino a 700/900m sul resto delle Alpi, ma con fiocchi a tratti fin sul fondovalle dolomitici, con fenomeni che si attenueranno in serata al Nordovest. Piogge che insisteranno in giornata soprattutto a ridosso delle Alpi centro-orientali, con possibili nubifragi. Piogge e temporali in Sardegna, maltempo sulle regioni centrali con piogge e rovesci anche intensi su Toscana e Lazio, in estensione in giornata a Campania e alta Calabria. Sul resto del Sud variabilità con qualche pioggia in arrivo in giornata su Sicilia e Salento. Asciutto su Molise e resto della Puglia con parziali schiarite.

Venti forti

I venti ancora una volta soffieranno forti di Libeccio sul Mar Tirreno con mareggiate sulle coste laziali, Scirocco invece sul medio Adriatico. . Acqua alta sulla Laguna Veneta con picco di 120cm nel pomeriggio. Temperature in rialzo al Sud.

Le previsioni

Da mercoledì 9 il tempo continuerà a rimanere instabile con piogge soprattutto su tutti i settori occidentali. Giovedì migliora al Nord, instabile sui settori tirrenici. Da venerdì invece l’arrivo di un nuovo vortice causerà un veloce peggioramento dapprima al Sud e poi sabato anche al Centro-Nord. Buone notizie invece per domenica 13 quando potrebbe tornare l’alta pressione a riportare la tranquillità sul nostro Paese.