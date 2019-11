Maltempo: a Genova la Val Polcevera sott'acqua. Due rii esondati, 125 persone isolate e 44 sfollati

Non c'è pace per la val Polcevera a Genova, già martoriata dal collasso di Ponte Morandi: nella prima parte dell'allerta meteo rossa su centro e ponente ligure si registrano qui i maggiori allagamenti: a Certosa, Bolzaneto, Rivarolo, Sampierdarena.

Allerta rossa

E' stata prolungata fino a domani l'allerta meteo rossa nel centro ponente della Regione Liguria: fino alle 15 nel ponente di Genova e nell'entroterra di Savona, fino a mezzogiorno a Genova. Lo spiega il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti nella sede della Protezione civile.

Sott'acqua soprattutto sottopassi, cantine e negozi ai piani bassi. Sono anche esondati per qualche ora nella notte i rii Fegino, con l'acqua arrivata a 1,2 metri in via Borzoli all'altezza dell'incrocio con corso Perrone, e il Ruscarolo lasciando poi dietro di sé una distesa di fango e detriti. Nella val Polcevera sono state fatte sfollare in via precauzionale 27 persone, mentre 125 abitanti in corso Perrone sono isolati nelle proprie case sia per una frana e sia per gli allagamenti. Restano intanto fuori dalle abitazioni i 17 sfollati di ieri a Nervi per frana, mentre micro smottamenti si registrano in queste ore anche in altre parti della città. "Fortunatamente non c'è nessuno che si è fatto male. Ci sono persone sfollate, isolati per le tante frane che stiamo gestendo", ha sottolineato l'assessore alla protezione civile di Regione Liguria Giacomo Giampedrone. Nella notte "sono caduti quasi 300 mm di pioggia caduti in 3 ore in tutta la val Polcevera".

La perturbazione si sta ora spostando verso ponente.

"Ora la val Bormida è attenzionata speciale considerando che negli ultimi giorni sono caduti oltre 1.200 mm pioggia, quando ne cadono solitamente 1.700 in un anno". "Raccomandiamo di limitare il più possibile gli spostamenti e di prestare attenzione - è stato l'invito del presidente di Regione Liguria Giovanni Toti -. Seguite tutti gli aggiornamenti tramite i siti di riferimento tra cui quello di Regione Liguria e allertaliguria.gov.it"

Nella notte

Nella notte una squadra dei vigili del fuoco in canoa ha messo in salvo sette persone in due auto rimaste bloccate a Genova Certosa nel sottopasso stradale di Brin allagato a causa del maltempo: "Non uscite di casa in queste ore di allerta rossa! Fatelo solo se necessario! Non mettete a rischio la vostra sicurezza e quella dei soccorritori, che ringrazio di cuore per i loro preziosi interventi. Massima prudenza!", ha raccomandato Toti. Meno colpite del genovese nella notte le zone di Imperia e Savona, dove l'attenzione sta invece salendo nelle ultime ore. In provincia di Imperia si sono registrati due smottamenti: uno sulla strada provinciale per Seborga, nell'entroterra di Bordighera, all'altezza di via Roccascura, e un secondo in strada degli olandesi, a Camporosso, con pietre e fanghiglia che comunque interessano soltanto una corsia di marcia. Nel savonese ad Alassio la mareggiata ha invaso la passeggiata. Ad Urbe è crollato un tratto della strada provinciale 40. Ad Albisola Superiore è esondato il rio Basco, mentre a Varazze fa paura il torrente Teiro. A Savona ci sono varie strade chiuse per allagamenti e una frana blocca la provinciale del Colle del Melogno. Quanto alla viabilità, è stato chiuso il tratto di A7 Genova Milano tra Bolzaneto e Busalla in direzione Busalla per un allagamento all'interno della galleria Brasile.