Maltempo, freddo e neve: ora tocca al Centro-Sud

Roma, 6 mag. (askanews) - É primavera, ma sembra inverno in alcune regioni del nostro paese, con condizioni meteo avverse che stanno interessando l'Italia da circa 24 ore.Le temperature sono ben al di sotto della media, in alcune zone sono finite sotto lo zero; è caduta la neve, sono state registrate abbondanti piogge e frane. Un'ondata simile di maltempo a maggio non investiva la nostra penisola da almeno 60 anni.Secondo il meteo.it nelle prossime ore la perturbazione si sposterà nel Centro-Sud con piogge, temporali, grandinate, possibili su tutti i settori soprattutto fra la Campania, la Calabria tirrenica sino alla punta più orientale della Sicilia. Altri rovesci sono previsti sulla Puglia in particolare sull'area garganica.Ma ci sarà spazio anche alla neve che potrà imbiancare un po' tutti i monti del Sud ancora una volta a quote davvero insolite per il mese di maggio, tra i 1300 e i 1400 metri. È atteso invece un miglioramento sulle regioni settentrionali specie sul Nord Ovest e su tutta la fascia tirrenica dove, generose schiarite in progressiva affermazione, ci ricorderanno che siamo nel cuore della primavera.