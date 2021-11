Maltempo: frana su una strada provinciale del Nuorese

(ANSA) - NUORO, 12 NOV - Una frana provocata dalle piogge di questi giorni è caduta nella tarda serata di ieri sulla strada provinciale 3 Lula-Sant' Anna, nel Nuorese. I massi rocciosi che si sono distaccati dalla parete fortunatamente non hanno coinvolto persone o mezzi in transito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Nuoro e i tecnici della Provincia che hanno provveduto a chiudere la strada e a rimuovere massi e detriti. In queste ore i tecnici stanno provvedendo alla verifica del pendio per mettere in sicurezza la parete. (ANSA).