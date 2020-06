Maltempo: frana nel savonese, 25 isolati

(ANSA) - GENOVA, 13 GIU - Sono 25 le persone rimaste isolate nella frazione Castagnabanca, a Pietra Ligure al confine con Loano, nel savonese, a causa di una frana che ha interrotto la strada comunale, unica via di collegamento con le abitazioni. L'assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone e la sala operativa della Protezione civile sono in costante contatto con il sindaco Luigi De Vincenzi, con i tecnici e la ditta che sta intervenendo sul posto. "Non bisogna mai prendere sotto gamba le allerte meteo ufficiali - sottolinea Giampedrone in una nota - anche in estate. Grazie ai nostri previsori e idrologi di Arpal e a tutta la sala operativa regionale di Protezione civile. Stiamo seguendo con grande attenzione l'evolversi della perturbazione con alcune criticità importanti che si sono verificate in queste ore nel savonese, senza che nessuno si sia fatto male. L'allerta meteo per temporali e piogge diffuse proseguirà fino a domani mattina per gran parte della Liguria. Raccomando a tutti di fare attenzione", conclude.