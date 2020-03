Weekend all’insegna del maltempo, in arrivo pioggia e neve anche a bassa quota

Una nuova perturbazione si appresta ad interessare l’Italia nell’imminente weekend portando una certa instabilità su alcune delle nostre regioni. A farne direttamente le spese saranno soprattutto le regioni adriatiche e il Sud, direttamente esposte al flusso settentrionale, con piogge, qualche temporale ed anche nevicate sull'Appennino. Riparato invece il Nord con tempo più asciutto, un po' di variabilità attesa invece sulle regioni centrali tirreniche. (Guarda le previsioni)

Previsioni sabato

Nel pomeriggio il tempo subirà un importante peggioramento che da Toscana, Marche e Umbria si sposterà verso Campania, Puglia, Basilicata e Calabria con rovesci, qualche temporale e nevicate diffuse sugli Appennini a partire dai 1000-1200 metri di quota (localmente a quote più basse).

E per domenica

Domenica condizioni di instabilità o maltempo avranno modo di insistere tra Romagna, regioni centrali adriatiche, Sud ed Isole Maggiori con rovesci e temporali sparsi, mentre ci saranno maggiori schiarite altrove. Non mancheranno nevicate in Appennino a quote più basse per il sopraggiungere di correnti fredde settentrionali, con livello sin verso i 700/800 metri lungo la parte settentrionale della dorsale, mentre al Meridione la quota neve sarà posta oltre i 1100/1200 metri. Mentre il sole splenderà indisturbato sul resto delle regioni.

Martedì torna il bel tempo

L’avvio della prossima settimana partirà ancora una volta con piogge che dal Nord si porteranno velocemente verso Toscana, Lazio, Campania e quindi Calabria. La situazione meteorologica invece cambierà totalmente da martedì 10 quando l’alta pressione comincerà ad avanzare verso l’Italia riportando qualche giorno di sole con temperature in graduale, ma deciso aumento.