Ci aspetta un weekend di piogge e vento: da lunedì un nuovo peggioramento

Nel weekend temporali e cattivo tempo la faranno da padroni, ameno su alcune regioni. I venti freddi che hanno provocato temporali e grandine al Nord su Veneto ed Emilia si stanno spostando al centro Sud, fino a Calabria e Sicilia, con venti forti di burrasca su Marche, Abruzzo e Molise con possibili mareggiate. Per questo motivo la Protezione civile ha emesso per un avviso di allerta gialla su Marche e Abruzzo. (Guarda il Meteo)

Sabato, fastidi temporaleschi

La giornata di sabato sarà abbastanza tranquilla al Nord, mentre al Centro-Sud arrivano gli annunciati "fastidi" che si tradurranno in qualche precipitazione, seppur di debole intensità, ad appannaggio soprattutto di Toscana, Umbria e Sardegna. Tuttavia, nel corso del giorno, alcune piogge e anche possibili temporali andranno ad interessare parte del Sud, segnatamente la Campania e la Calabria. Piovaschi sparsi non sono da escludere infine sulla Puglia, sulla Basilicata e sulla Sicilia nord-orientale, specie sul messinese. Sul resto del Centro-Sud avremo invece una spiccata variabilità, ma con minor rischio di fenomeni. Temperature senza particolari variazioni, salvo per locali diminuzione nelle zone maggiormente raggiunte dal maltempo.

Domenica ancora pioggia

Domenica nubi e qualche pioggia saranno ancora all'ordine del giorno, specialmente al Sud, con rovesci anche temporaleschi concentrati in particolare sulla Calabria. Un nuovo rinforzo, seppur debole, dei venti di Bora provocherà inoltre una rinnovata instabilità sulle regioni adriatiche. Ma non finirà qui: tra il pomeriggio e la serata, il quadro meteorologico è destinato a subire un peggioramento, anche su alcuni tratti del Nord e segnatamente sui comparti alpini e prealpini, con qualche debole pioggia in arrivo dalla serata ed in possibile estensione ai settori pianeggianti della Lombardia.

Lunedì, nuovo peggioramento

Sarà il preludio a un più severo peggioramento, atteso per lunedì, quando un vortice ciclonico, dalla valle del Rodano, punterà dritto verso il medio Tirreno, condizionando negativamente l'atmosfera di inizio settimana.