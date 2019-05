Sole fino a giovedì poi nel weekend nuova ondata di maltempo. Il caldo estivo per ora rimane lontano

Continua la maledizione del weekend. Il bel tempo e l’aumento delle temperature di questi giorni possono far pensare che la primavera sia finalmente arrivata. Ma non è così. E’ in arrivo proprio nel fine settimana una nuova perturbazione che porterà aria fresca ed instabile dal Nord Europa. (Guarda il meteo)

Bel tempo fino a giovedì

Secondo le previsioni dei meteorologi di 3bmeteo.com, da martedì a giovedì il tempo migliorerà ma non per molto "perché infiltrazioni di aria fresca in quota manterranno un'accesa instabilità pomeridiana". Ci sarà però un relativo miglioramento, anche se i non mancheranno delle precipitazioni irregolari su Triveneto, Appennino, basso Lazio e Campania. Altrove prevarrà il sole. Mercoledì il tempo sarà a tratti instabile con possibili acquazzoni o temporali limitati a Alpi centro orientali, Nord Est, Toscana, Umbria e Marche, specie durante il pomeriggio. Condizioni meteo più asciutte e soleggiate sul resto d'Italia. Giovedì, invece, prevarrà il sole su gran parte d'Italia, eccetto per una modesta instabilità pomeridiana con qualche rovescio su dorsale e zone adiacenti e per qualche pioggia tra Sicilia e Calabria.

Il caldo estivo rimane lontano

Le temperature, per effetto del maggior soleggiamento, tenderanno ad aumentare e supereranno i 20 gradi su diverse località con punte prossime ai 25 gradi su Valpadana e aree interne del Centro. Clima dunque più caldo, ma il vero caldo estivo - notano gli esperti di 3bmeteo.com - per ora rimane lontano.

Da venerdì nuova perturbazione

"Da venerdì - concludono gli esperti- l'alta pressione dovrebbe e subire una nuova battuta di arresto consentendo l'ingresso di correnti fredde nord europee, potrebbero inviare verso il nostro Paese l'ennesimo vortice ciclonico con la conseguenza di un rinnovato ritorno a condizioni di brutto tempo specialmente dapprima al Nord, poi al Centro Sud da domenica.