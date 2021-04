La settimana si chiude nel segno del maltempo. Nel weekend di sabato 17 e domenica 18 aprile l'Italia si troverà inserita in una configurazione dalle caratteristiche più invernali che primaverili. Il flusso freddo nordorientale manterrà la nuvolosità addossato alle Alpi occidentali, con qualche pioggia residua con nevicate ancora a quote basse. Un’altra una perturbazione in risalita verso il Mediterraneo investirà parte delle isole maggiori e del Sud peninsulare con condizioni di tempo instabile o perturbato.

Temperature sotto la media

Il team del sito iLMeteo.it informa che nel weekend le temperature si terranno sotto la media del periodo, condizionate dall'afflusso di aria più fredda dai quadranti settentrionali. Sarà quest'aria che a contatto con il nostro mare genererà intensi corpi nuvolosi capaci di scaricare precipitazioni a tratti forti e sotto forma di temporale.

Pioggia al Sud

Sabato sarà la Sardegna a provare per prima un tempo temporalesco nel corso del pomeriggio, mentre domenica si aggiungeranno gli Appennini centrali, le zone limitrofe ad essi e in serata anche la Sicilia e la Calabria. Le precipitazioni potranno cadere anche sotto forma di grandine. Ma se al Centro-Sud il tempo sarà spiccatamente instabile anche al Nord non sarà da meno.

Neve al Nord

Dopo un sabato che trascorrerà con un tempo discreto, addirittura con un temporaneo seppur contenuto aumento termico, domenica tornerà l'incertezza. La neve cadrà nuovamente sull'arco alpino, stavolta a quote superiori ai 1200 metri e qualche precipitazione a carattere sparso potrà interessare alcune zone della Pianura Padana. Le temperature, dopo un breve sussulto verso l'alto atteso per sabato (in particolar modo dove sarà più soleggiato) torneranno a diminuire di 3-5°C nella giornata di domenica. Per avere un clima decisamente più mite dovremmo aspettare la prossima settimana.

Maltempo (Foto 3BMeteo)

Le previsioni meteo

Venerdì 16. Al nord: instabile su torinese e cuneese, sole altrove. Al centro: peggiora in Sardegna con piogge, molte nubi altrove. Al sud: cielo coperto, piogge dalla Sicilia verso Cilento, cosentino, Basilicata e Puglia meridionale.

Sabato 17. Al nord: soleggiato. Al centro: instabile in Sardegna, in Abruzzo e Molise. Al sud: molte nubi, qualche pioggia sugli Appennini e in Puglia.

Domenica a tratti instabile su molte regioni.