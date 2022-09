Maltempo: la fidanzata di Andrea, ti aspetterò per sempre

(ANSA) - OSTRA, 21 SET - "Ti ho fatto attendere tante volte, ma adesso sono io ad aspettare te e non dovrai avere fretta, perché io ti aspetterò per sempre": sono le parole di Emma, la fidanzata di Andrea Tisba, il 25enne di di Pianello di Ostra morto insieme al padre Giuseppe, di 65 anni, nell'alluvione che ha colpito le Marche. Ha parlato al termine della funzione pubblica che si è svolta oggi pomeriggio al campo sportivo della frazione travolta da acqua e fango. Emma si è rivolta ai presenti e ha parlato di Andrea con il tempo del presente, come se quel ragazzo di cui era ed è profondamente innamorata, fosse ancora accanto a lei. La ragazza ha raccontato piccoli aneddoti della loro vita insieme. E se all'inizio del suo discorso ha detto di aver "conosciuto l'amore" grazie a questo ragazzo, ha concluso ringraziandolo per averle dato il loro "piccolo infinito". (ANSA).