Maltempo: domani allerta arancione Campania, neve al Centro-Nord

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - Allerta arancione domani per rischio idrogeologico su gran parte della Campania e gialla in Umbria, Molise e Basilicata, sul restante territorio della Campania e su alcuni settori di Sardegna e Calabria. Lo indica un nuovo avviso meteo della Protezione civile. Dalle prime ore di domani, prosegue il bollettino, persisteranno nevicate, a quote al di sopra dei 600-800 metri, su Sardegna, Toscana e Umbria, in abbassamento fino ai 200-400 metri sulla Toscana, con apporti al suolo da deboli a moderati. Dalle prime ore di domani si prevedono, inoltre, nevicate, a quote al di sopra dei 400-600 metri, su Veneto ed Emilia-Romagna, in locale abbassamento a quote di pianura, con apporti al suolo da deboli a moderati. (ANSA).