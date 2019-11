Il maltempo non dà tregua: pioggia record e sfollati in Liguria e Piemonte, sale la piena del Po

Buona parte della Liguria, soprattutto il Centro-Ponente nelle province di Genova, Savona e Imperia, soffre l'eccezionale e importante ondata di piogge che sta sfaldando il territorio facendo esondare rii e fiumi, 'sciogliendo' le colline e abbattendo i muraglioni di contenimento che sono una caratteristica della regione. Nel savonese un uomo è scivolato nel fiume Letimbro in piena ma è stato ritrovato vivo dai vigili del fuoco. Una situazione critica tanto che l'allerta rosso, in vigore ormai sabato pomeriggio alle 18, è stato prorogato fino alle 12 di oggi per la provincia di Genova e fino alle 15 per le province di Savona e Imperia. Le perturbazioni sulla regione, da ottobre ad oggi, hanno stabilito un record: dal primo ottobre a Mele, comune del Savonese sono caduti 1.724 millimetri di pioggia. La media storica annuale è tra 1.700-1.800.

I disagi maggiori nel Savonese

A ora, gli sfollati sono 62 in tutta la Liguria: 33 a Genova, uno a Quiliano (Savona) a cui si aggiungono 18 a Ospedaletti (Imperia), dove una frana si è abbattuta su una palazzina. Situazione critica nel savonese dove, a Quiliano, una strada è parzialmente collassata nel fiume mentre a Vado Ligure è crollato un tratto della passeggiata a mare. Smottamenti anche sull'A10, risolti senza particolari danni. E poi ci sono le mareggiate, che stanno subendo un calo in serata: onde alte fino a 4,5 metri hanno provocato numerosi danni in molti Comuni lungo la costa delle province di Savona e Imperia. Danni ingenti sono stati registrati lungo le passeggiate di Alassio, Vado Ligure e Laigueglia. Difficile la condizione del traffico ferroviario tra la Loiguria e il Piemonte: la circolazione è ancora sospesa tra Acqui Terme e San Giuseppe di Cairo per una frana che ha interessato anche la sede ferroviaria. A causa dell'impraticabilità delle strade, è stato sospeso anche il servizio sostitutivo con bus. Rallentamenti sulla linea Genova-Ventimiglia. Traffico ferroviario sospeso in Piemonte sulla linea Alessandria - Casale Monferrato/Torreberetti, sulla Domodossola-Novara, sulla linea Cuneo-Ventimiglia. Non è finita: le celle temporalesche si ricreano e tornano alla costa fino a domani mattina sono previste ulteriori persistenti piogge. Sarà una notte lunga e difficile. La situazione peggiore ad Albisola Superiore dove il rio Basco è esondato nei pressi del ponte medievale e in altri punti. Ci sono sfollati, fa sapere l'amministrazione comunale che segnala anche frane che hanno isolata la frazione di Ellera. Il torrente Sansobbia è gonfio ma riesce ancora a scaricare. Il sindaco invita a rimanere a casa. In tre ore, nel Savonese sono caduti 100 millimetri di pioggia.





L'allarme in Piemonte

Allerta rosso anche in Piemonte fino ad oggi, regione che presenta un lungo elenco di criticità: una sessantina di persone sfollate nell'Alessandrino, frazioni isolate, l'autostrada A5 tra il Piemonte e la Valle d'Aosta chiusa a causa di un'imponente e incombente frana che potrebbe scivolare a valle, smottamenti, strade allagate, esondazioni di fiumi e torrenti, linee ferroviarie sospese, rischio altissimo di valanghe in alta montagna. Allarme arancione in Veneto, avviso di criticità nelle aree del Delta del Po interessate dalla propagazione dell'onda di piena del fiume. Per quanto riguarda Venezia, l'acqua alta si è fermata a 107 cm sul medio mare rispetto ai 110 cm previsti.

Tanaro a rischio e il livello del Po che sale

La Ferrero ha fermato per 24 ore in via precauzionale la produzione dolciaria nello stabilimento di Alba per il rischio che il fiume Tanaro, già esondato in alcuni punti a Niella Tanaro, possa tracimare. Alzate anche le paratie a protezione dell'azienda. Sette famiglie sono state evacuate dalle loro abitazioni nella zona golenale del fiume Po a San Rocco al Porto. I provvedimenti arrivano in seguito all'ordinanza urgente per stato d'allarme firmata stasera dal sindaco Matteo Delfini dopo la comunicazione pervenuta dal Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana in cui si rende nota la rottura dei due arginelli che si trovano nella zona dell'area golenale il che fa defluire il Po in piena. L'ordinanza ha previsto lo sgombero di persone e animali. In zona è previsto che il Po raggiunga un'altezza fra i 7.40 metri e gli 8. In Comune, intanto, è stato aperto il Centro operativo comunale in modo da monitorare costantemente la situazione. Il massimo della piena, in zona, è previsto tra stasera e lunedì. La piena del fiume Po sta entrando, in stato di 'preallerta arancione' nel tratto di Torino città. L'amministrazione cittadina consiglia di adottare, "nella aree più a rischio come il Meisino e il Fioccardo, le misure di salvaguardia dei beni mobili dei locali maggiormente esposti. Si sconsiglia inoltre in tali aree la permanenza nei locali interrati e seminterrati fino a cessato allarme". Le aree a maggior rischio di esondazione "sono monitorate e presidiate costantemente dagli agenti di Polizia municipale e da diverse squadre di volontari di Protezione civile".

Crotone, sfollati nelle vicinanze del canale 19

Il Centro operativo comunale della Protezione civile di Crotone, in considerazione dell'allerta rossa diramata per la giornata di oggi dalla Protezione civile della Calabria, ha disposto in via cautelativa la chiusura di via Volturno e lo sgombero delle abitazioni dei fabbricati e delle abitazioni collocati a ridosso del canale 19 in località Margherita.

La decisione è stata adottata dalla struttura convocata dal vice sindaco Benedetto Proto. Con l'ausilio di uomini e mezzi, coadiuvati dalle associazioni di volontariato e dagli uomini del Comando di Polizia Locale, la struttura di protezione civile comunale monitorerà h 24 il territorio ed è pronta ad intervenire in caso di emergenza. "Si invita la cittadinanza - è detto in un comunicato - alla massima prudenza e collaborazione ed a limitare gli spostamenti durante l'allerta".

Anche il Comune di Reggio Calabria invita la cittadinanza ad attenersi alle raccomandazioni della Protezione civile come non mettersi in viaggio se non strettamente necessario, evitare i sottopassi e non sostare in prossimità di aree con versanti acclivi che potrebbero dare origine a colate rapide di fango e crolli di blocchi rocciosi".