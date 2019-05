Neve, freddo e vento: colpo di coda del maltempo da Nord a Sud. C'è un motivo

Freddo, pioggia, venti forti e persino neve anche in zone tradizionalmente temperate in questo periodo dell'anno. Una ondata di maltempo ha interessato l’Italia dal Settentrione al Meridione causando anche danni e vittime. L’ultima volta in cui si è registrato un clima del genere a primavera risale a 62 anni fa. Anche allora la Penisola fu investita da una massa di aria artica che portò nevicate fino a quote basse al Centro Nord e fino a quote di bassa montagna al Sud, come ricordano i meteorologi di 3B Meteo.

Ad avviso degli esperti tutto è dovuto all’arrivo di aria fredda per l'inversione della circolazione del cosiddetto "vortice polare", ovvero “l'area di bassa pressione che si trova sull'Artico e nella quale in condizioni normali, le correnti si muovono da Ovest a Est. Questo andamento permette all'aria che proviene dall'Atlantico di mitigare il clima in tutta l'Europa. Se la circolazione si inverte, come sta avvenendo adesso e come è accaduto nel 1957, l'aria mite viene bloccata e le correnti artiche hanno via libera”. Da questo deriverebbe la formazione di un “profondo vortice di maltempo che sta agendo soprattutto sulle regioni centro settentrionali" dove le temperature “sono di 15 gradi inferiori rispetto alle medie del periodo”.

Riprese le ricerche del disperso

Sono riprese in mattinata a Pozzolo, nel Mantovano, le ricerche del giovane romeno disperso da ieri mattina nelle acque del canale diversivo Mincio. I vigili del fuoco stanno intervenendo ancora con i sommozzatori, mentre è previsto il sorvolo della zona da parte di un elicottero. Il ragazzo, un romeno di 24 anni residente a Valeggio sul Mincio (Verona), verso le 7 era finito in acqua con l'auto su cui si trovava con altri quattro connazionali per ripararsi dal maltempo. Faceva parte di una comitiva di cinque amici, di cui tre fratelli, tutti residenti nel centro del veronese, che erano a pescare sulle rive del diversivo nel punto dove dal fiume Mincio si dirama il canale scolmatore che dopo alcuni chilometri tra le campagne attorno a Mantova finisce ancora nel Mincio.

L'auto, domenica mattina, è lentamente scivolata lungo la sponda ed è finita nel canale, inabissandosi. Era in sosta in un tratto leggermente in pendenza e forse, inavvertitamente, il conducente non aveva azionato il freno a mano. Tre occupanti sono riusciti a nuotare sino a riva e a dare l'allarme. Le loro grida sono state sentite da altri pescatori che hanno salvato la quarta persona finita in acqua, mentre non sono riusciti a far nulla per la quinta, uscita dall'auto ma presto sparita tra i flutti, travolta dalla corrente, prima che uno dei soccorritori potesse afferrarla.

Neve in Emilia Romagna (Ansa)

Recuperato il ristorante galleggiante

A Peschiera del Garda è stato recuperato e riposizionato nel proprio ormeggio il ristorante galleggiante 'La Barcaccia' che aveva rotto gli ormeggi, staccandosi dal molo a causa dei forti venti. Il ristorante galleggiante che si trova nel punto in cui il Lago di Garda si restringe e dà vita al fiume Mincio.

Neve sulle montagne venete

Sulle montagne venete sono caduti nelle ultime 24 ore sino a 67 centimetri di neve fresca: è il risultato dell'ultima coda dell'inverno che ha interessato soprattutto l'area dolomitica. Le precipitazioni nevose sono state più intense sull'Altopiano di Asiago (Vicenza), dove lo stato bianco in poche ore ha toccato i 65 centimetri, Misurina (Belluno) con 67 centimetri, Cortina con 54, Arabba con 52 e il Falzarego con 55. La neve ha fatto la sua comparsa anche nelle aree delle Prealpi bellunesi: 53 centimetri di neve fresca sul Nevegal, 47 in Alpago e sul Grappa, 16 in Pian del Cansiglio.

Valtellina e Valchiavenna

Un crollo delle temperature e fitte nevicate si sono verificate, nel corso della scorsa notte, in Valtellina e Valchiavenna dove il limite delle precipitazioni nevose si è abbassato sino ai 600 metri. Diverse le località della provincia più a nord della Lombardia che stamattina si sono risvegliate ammantate di bianco, con paesaggi decisamente invernali più che primaverili. Alcuni passi alpini sono transitabili soltanto con catene montate, altri sono chiusi. Torna, sulle Alpi, il pericolo valanghe, ora a indice 3 su una scala europea di cinque gradini.

Alto Adige

In alcune zone dell'Alto Adige la neve è caduta nella notte fino ai 500 metri di quota. Sulle Dolomiti si registrano tra i 20 e 30 centimetri di neve fresca.

In Alta Pusteria questo inverno è davvero infinito, visto che la prima nevicata della stagione risale al 26 agosto scorso, ovvero a nove mesi fa, i fiocchi sono poi caduti almeno una volta ogni mese, ricorda il meteorologo provinciale Dieter Peterlin.

Salvati gli alpinisti francesi

Sono stati recuperati la notte scorsa a quasi 4.000 metri di quota, nel massiccio del Monte Rosa, tre alpinisti francesi - due uomini e una donna - che si erano persi sul ghiacciaio a causa del maltempo. Le guide del Soccorso alpino valdostano li hanno raggiunti a piedi al colle del Breithorn e li hanno accompagnati a Cervinia, anche con l'ausilio di mezzi della Cervino spa. I tre sono stati visitati da un medico e sono in buone condizioni fisiche. Le operazioni di recupero sono state rallentate dal maltempo, con scarsa visibilità in quota e temperature fino a -15 gradi. Altri due scalatori dello stesso gruppo sono invece riusciti a rientrare autonomamente al rifugio Guide di Ayas.

Molise

Temperature invernali, pioggia in collina e neve a quote più alte con Capracotta (Isernia) che fa registrare l'ennesima nevicata di primavera. Il maltempo, dunque, non allenta la sua morsa in Molise dove gran parte della regione continua a fare i conti con una stagione bizzarra che ha alternato temperature quasi estive a repentini cali. In nottata a Campobasso si sono registrati 3 gradi. Per domani gli esperti del meteo annunciano un deciso miglioramento con temperature in risalita.

Pioggia e freddo in tutta l'Italia

Turista tedesco muore mentre fa kitesurf a Marsala

Un turista tedesco di 65 anni è morto, stamani, nella riserva naturale "Isole dello Stagnone" a Marsala, mentre si accingeva a un'uscita in kitesurf. L'uomo, che non aveva indossato le dotazioni di sicurezza come giubbotto e caschetto previste da una recente ordinanza della Capitaneria di porto, stava per entrare in acqua quando, a causa del forte vento, la vela del kite si è gonfiata all'improvviso e lo ha sollevato, scaraventandolo con violenza contro il parabrezza di un'auto parcheggiata lungo la riva. Alla scena hanno assistito, impotenti, alcuni familiari. I soccorsi sono stati immediati, ma c'è stato nulla da fare. Sull'incidente ha avviato indagini la polizia. E' il quarto incidente mortale dall'estate scorsa, in cui hanno perso la vita appassionati di kitesurf nello specchio d'acqua della riserva naturale "Isole dello Stagnone di Marsala" dove sono numerosi gli appassionati che praticano questo sport.

Emilia Romagna, distacchi energia elettrica

Il vento che insieme alla pioggia e alla neve ha colpito l'Emilia-Romagna nelle ultime ore, unito alla caduta di alberi in Appennino, ha portato a circa 10mila distacchi di energia elettrica. Secondo i dati forniti dalla Regione, i vigili del fuoco nelle ultime ore hanno svolto circa 300 interventi, per lo più legati proprio alle interruzioni di corrente. L'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, in campo con 250 volontari, è in costante contatto con i gestori delle reti per aggiornamenti e supporto sull'andamento degli interventi di ripristino. Neve dalla prima collina alla montagna, piogge torrenziali in pianura, vento forte e temperature in picchiata che, in alcune zone, potrebbero avvicinarsi allo zero durante la notte. Il maltempo che ha colpito l'Italia, soprattutto il Nord-Est con Emilia-Romagna e Veneto in testa, ha avuto effetti immediati sull'agricoltura, in un momento molto delicato dell'anno. Così Cia-Agricoltori Italiani, che sta monitorando la situazione e stima danni sopra il milione di euro. Ora bisogna verificare sui campi la precisa entità dei danni e valutare con attenzione, insieme a tecnici e associati, se chiedere lo stato di calamità, sottolinea Cia ricordando che il Nord-Est ha un peso agricolo consistente con una produzione che vale il 28% di quella nazionale. "Siamo davanti a una situazione eccezionale che, ancora una volta, dimostra come i cambiamenti climatici siano una realtà concreta con cui fare i conti. Gli agricoltori - conclude la confederazione agricola - dovranno investire sempre di più in strumenti assicurativi per proteggere le colture dagli eventi estremi". Per ultimo, altra fonte di preoccupazione, i cambiamenti climatici stanno portando parassiti, patogeni e insetti 'alieni' che trovano sul nostro territorio un ambiente idoneo per proliferare. Una presenza rischiosa per l'agricoltura che non deve essere sottovalutata.