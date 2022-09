Maltempo: Curcio in partenza per le Marche

(ANSA) - ROMA, 16 SET - Il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio è in partenza per le Marche dopo la bomba d'acqua che ha colpito la provincia di Ancona provocando almeno 6 morti. Intanto continua il lavoro dei soccorritori, andato avanti per tutta la notte. Al momento risultano ancora tre persone disperse a Barbara, comune che assieme a Otra e Trecastelli è stato investito da un'ondata di acqua e fango che ha travolto tutto il paese: le ricerche dei vigili del fuoco al momento non hanno dato esito. Nel frattempo ha smesso di piovere nelle campagne nell'entroterra di Senigallia, investite da un'ondata di maltempo che ha provocato 6 vittime e tre dispersi: a Ostra, nella frazione di Pianello, sono morte 4 persone, una a Trecastelli nella frazione di Passo Ripe, e una a Barbara, dove mancano mancano all'appello 3 persone. Sulla zona sta ora splendendo il sole. (ANSA).