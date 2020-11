Maltempo sull’Italia, bomba d'acqua e allagamenti a Crotone. A Capo Rizzuto spaventosa voragine in piazza

Il maltempo colpisce l’Italia e in particolare alcune zone. Quasi duecento millimetri di pioggia caduta nel giro di poche ore, tra le 7 e le 8 del mattino, hanno creato pesanti disagi ed allagamenti a Crotone e nell'intero territorio provinciale. E per la città, in queste ore, è tornato l'incubo della devastante alluvione che il 14 ottobre del 1996 provocò sei vittime e danni per milioni di euro. Centinaia gli interventi di soccorso dei Vigili del fuoco e della Protezione civile per aiutare le persone bloccate nelle auto. Allagati sia il centro abitato della città, con le principali strada (via Mario Nicoletta, via Crea, via XXV aprile), che le periferie di Tufolo, Farina, Trafinello, Margherita. Sotterranei invasi dall'acqua arrivata violenta dai canali d'acqua che dovevano servire allo scolo delle piogge già ingrossati dalla copiosa pioggia caduta altrettanto abbondante nella notte. Le vie di alcune zone della città, che si trovano al di sotto del livello del mare come il quartiere Marinella, sono diventate dei fiumi di acqua, fango e detriti che hanno letteralmente sommerso tutte le auto in sosta ed allagato garage e magazzini.

Problemi anche in provincia.

Ad Isola Capo Rizzuto si è riaperta una voragine in piazza Aldo Moro. Difficoltà anche nel percorrere la statale 106. Alcuni agenti della polizia Stradale hanno tratto in salvo delle persone rimaste bloccate nell'auto sulla statale all'altezza di Strongoli.

In forse Crotone-Lazio

Il sindaco di Crotone Vincenzo Voce ha riunito in seduta permanente il Centro operativo comunale di protezione civile che sta monitorando la situazione in contatto costante con Prefettura, Protezione civile e Vigili del fuoco. Si sta valutando anche se far disputare la gara Crotone-Lazio in programma alle 15 di oggi.

Situazione destinata a peggiorare

Al momento non si registrano feriti ma la situazione meteo in queste ore è destinata a peggiorare per cui è stato rinnovato l'invito a tutti i cittadini di restare a casa per motivi di sicurezza ma anche per non ostacolare il lavoro delle squadre di soccorso che sono tutte impegnate sul territorio.

Problemi ai collegamenti marini

Il maltempo che colpisce da ieri sera la Campania sta provocando lo stop della maggioranza dei collegamenti marittimi per le isole Per i forti venti da nord est, che in nottata hanno raggiunto punte di 80 chilometri all'ora, ed il mare mosso sono sospesi i collegamenti con mezzi veloci da e per i porti di Ischia, Casamicciola e Procida mentre le navi traghetto stanno assicurando pochissimi collegamenti, in partenza soprattutto da Pozzuoli. Incertezza per la ripresa dei collegamenti per le prossime ore, considerando che le previsioni meteo restano ancora sfavorevoli.

La parlamentare Bossio

"Il Crotonese sta vivendo ore drammatiche, un violento nubifragio sta provocando enormi danni e da ore le squadre di soccorso sono impegnate per far fronte alle decine di richieste di intervento", afferma la parlamentare del Pd, Enza Bruno Bossio. "Siamo vicini alla comunità - prosegue Bruno Bossio - a tutti coloro che sono in prima linea nelle operazioni di soccorso. Le prossime ore potrebbero essere ancora cruciali perché l'allerta meteo si estende fino alla giornata di domani.

Purtroppo nella Calabria delle emergenze, il dissesto idrogeologico e il consumo del territorio continuano a provocare danni incalcolabili. Nelle prossime ore mi coordinero' con i sindaci delle zone colpite per concordare le iniziative istituzionali necessarie a consentire la quantificazione dei danni e le risorse finanziarie necessarie per un rapido ritorno alla normalità" .

La neve a Capracotta, in Molise (Ansa)

Nevicate in Molise

Forti nevicate sono segnalate in Molise.