Forti temporali, grandinate e aria gelida: nuova ondata di maltempo in arrivo nel weekend

Piogge e temporali e un clima decisamente più freddo. Una perturbazione arrivata dalla Francia, accompagnata da correnti fresche di origine atlantica, è responsabile di un peggioramento delle condizioni meteorologiche sulle regioni settentrionali ad iniziare da Ovest, dove i temporali hanno assunto anche carattere di forte intensità. (Guarda il Meteo)

Forti temporali in Piemonte

Forti disagi si sono verificati in provincia di Alessandria per i temporali che stanno interessando il Piemonte. Vigili del fuoco al lavoro per spegnere due incendi causati dalla caduta di fulmini in zone boschive a Spigno Monferrato, nell'Acquese, e a Rivarone, nel Valenzano. Sulla A26 Genova-Gravellona, al confine con la Liguria, caduti alcuni rami sulla carreggiata in direzione del capoluogo ligure. "Due auto - spiegano dalla sala operativa della polizia stradale - sono state colpite, fortunatamente senza danni per gli occupanti".

Maltempo al Centro-Nord

Le previsioni meteo annunciano temporali su Valle d'Aosta e Toscana, in estensione all'Emilia-Romagna, con forte vento e grandinate. E’ prevista allerta gialla su Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Marche, sui bacini settentrionali della Puglia e su quelli occidentali della Basilicata, su tutta la Toscana occidentale, sull'Emilia-Romagna, su buona parte della Lombardia e del Piemonte, sulla Valle d'Aosta e sui settori occidentali del Veneto.

Disagi in Toscana

Il maltempo che ha colpito il Nord Ovest giovedì ha toccato con la sua coda anche la Toscana nordoccidentale. Temporali forti sulla costa per l'incontro tra correnti fredde di maestrale e tramontana, richiamate dalla bassa pressione, e la superficie calda del mare. Nella zona di Massa ha piovuto copiosamente: strade allagate, disagi anche alla stazione all'altezza del sottopasso. Un albero è caduto sull'Aurelia. .

Le previsioni per sabato

Per quanto riguarda il weekend, sabato al Nord sarà ancora nuvoloso ma ci sarà qualche schiarita; le precipitazioni in questa giornata riguarderanno solo le Alpi, le Prealpi, l’Appennino settentrionale, la Liguria, il Piemonte occidentale e la pianura lombardo-veneta. Leggermente diversa sarà la situazione al Centro-sud, dove ci sarà in prevalenza il sole anche se non mancherà qualche temporale nelle zone interne e lungo le coste di Marche e Abruzzo. Le temperature saranno tra i 25 e i 28 gradi.

Domenica

Condizioni meteo avverse interesseranno il Triveneto, le Alpi, le Prealpi e da Toscana e Lazio verso Umbria e Regioni adriatiche centrali. Tempo più asciutto altrove, con rovesci sparsi sulle coste della Campania e della Calabria settentrionale tirrenica.