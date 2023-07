(ANSA) - BERGAMO, 21 LUG - Paura oggi a Treviglio, in provincia di Bergamo, dove un'auto è stata colpita da una grossa pianta abbattuta per il maltempo. La conducente, di 39 anni, è stata estratta dai vigili del fuoco e ha riportato un trauma alla schiena. Con lei c'erano la figlia e due amiche, rimaste lievemente ferite. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri. (ANSA).