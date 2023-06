Maltempo: bomba d'acqua nel Maceratese, 'salire ai piani alti'

(ANSA) - MACERATA, 05 GIU - Nelle ultime ore il maltempo ha colpito in particolare il Maceratese, dopo aver bersagliato l'hinterland di Ancona e la zona dei Fano in provincia di Pesaro Urbino. Nel tardo pomeriggio una vera e propria bomba d'acqua durata quasi tre ore ha causato allagamenti di strade, garage e scantinati ma anche la caduta di alberi. Strade e garage allagati, smottamenti, alberi caduti, disagi soprattutto a Macerata, a Pollenza e Tolentino. Situazione particolarmente critica nelle frazioni di Villa Potenza e di Sforzacosta dove si segnalano alcune persone evacuate dai piani più bassi degli edifici e fatte salire a quelli più alti, dopo l'esondazione del Fosso Narducci, con strade e locali allagati, viabilità bloccata.

In alcuni casi l'acqua ha superato i locali al pianterreno, arrivando al primo piano. "Vietato scendere nei garage/cantine sotterranei e si raccomanda di salire ai primi piani". È la raccomandazione fatta in serata dal Comune di Macerata ai cittadini delle frazioni di Villa Potenza e Sforzacosta in seguito alla bomba d'acqua che ha colpito diversi centri della provincia. L'acqua del Fosso esondato ha allagato i giardini pubblici e alcune cortili di abitazioni. "La raccomandazione - scrive il Comune - è valida anche per tutti i cittadini residenti nei pressi di canali o fossi fino a nuove istruzioni". In un precedente post, sempre in serata, l'amministrazione aveva avvertito i cittadini della situazione critica: "a causa delle precipitazioni cadute in modo anomalo in città, al momento ci sono diverse arterie viarie bloccate. Si consiglia di utilizzare l'auto e uscire di casa solo in casi strettamente necessari", scrive su Facebook il Comune che ha aperto il Centro operativo comunale. Intanto sono decine gli interventi dei vigili del fuoco. Allagata anche la strada che collega Casette Verdini a Stazione di Pollenza. (ANSA). .