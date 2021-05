Maltempo: bomba d'acqua e grandine a Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 14 MAG - Una bomba d'acqua e - a tratti - una copiosa grandinata, si sono abbattute su Cagliari dove le temperature hanno subito un'improvvisa diminuzione in poche ore. Dopo le piogge di questa mattina che, a causa di un flusso di correnti occidentali con il transito di nuvolosità irregolare di origine atlantica, hanno caratterizzato il nord dell'Isola, la perturbazione primaverile si è spostata nel meridione con temporali e copiose precipitazioni sulla parte sudoccidentale della regione. In serata è atteso l'arrivo del maestrale che spazzerà via le nuvole e la pioggia, ma porterà a un notevole aumento della ventilazione con raffiche che potranno superare anche gli 80 chilometri orari. (ANSA).