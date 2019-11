Maltempo:binari allagati, treno bloccato

(ANSA) - CATANZARO, 24 NOV - Un treno con 15 persone a bordo, partito da Lamezia Terme e diretto a Catanzaro, é rimasto bloccato all'uscita di una galleria a causa dell'allagamento dei binari. Disagi per i passeggeri, ma nessun ferito o conseguenza particolare per loro Il convoglio, la gran parte del quale é rimasto bloccato all'interno della galleria, é stato raggiunto da una squadra dei vigili del fuoco e dai tecnici di Trenitalia. Nel punto in cui il treno é rimasto fermo é in arrivo un locomotore che provvederà a rimorchiare il convoglio nella stazione più vicina.