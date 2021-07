Maltempo Belgio: centro Leonardo a Liegi base operazioni aiuto da Italia

Roma, 17 lug. (askanews) - Leonardo, attraverso il suo centro di supporto logistico per elicotteri in Belgio, è impegnata a supportare l'Aeronautica Militare in missione umanitaria, dopo l'alluvione che ha colpito il Paese. E' infatti atterrato nel pomeriggio di venerdì 16 luglio, a Liegi, l'elicottero HH139B del 15° Stormo di Cervia che si occuperà di effettuare attività di ricerca e soccorso a favore dei dispersi. Il centro manutentivo dell'Azienda presso l'aeroporto di Liegi viene impiegato come base delle operazioni essendo dotato di helipad e hangar equipaggiato per fornire il necessario supporto logistico per l'elicottero e il personale dell'Aeronautica Militare impegnato in missione.Presso la struttura operano circa 50 dipendenti impegnati nelle attività di manutenzione, riparazione, revisione e ingegneria per operatori di elicotteri Leonardo in tutta Europa e, quando necessario, verso altre aree geografiche, ed è pienamente attrezzato per assistere anche gli HH139B, assemblati e consegnati dallo stabilimento Leonardo di Vergiate (Varese).