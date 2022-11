Maltempo:automobilisti bloccati soccorsi da vigili del fuoco

(ANSA) - SAN GIORGIO ALBANESE, 30 NOV - I vigili del fuoco sono stati costretti a compiere numerosi interventi nel pomeriggio a causa della forte ondata di maltempo che ha colpito, in particolare, la fascia ionica cosentina e crotonese. Nella zona di Corigliano Rossano si sono verificati numerosi allagamenti ed i vigili sono dovuti intervenire per soccorrere persone rimaste bloccate nelle autovetture dalla pioggia. Per fronteggiare le varie richieste di intervento sono stati richiamati in servizio e ulteriori vigili del fuoco. Attualmente tutte le squadre sono impegnate in attività di soccorso. Sempre nel cosentino, a San Giorgio Albanese, uno smottamento ha abbattuto parte del muro di recinzione di una proprietà privata senza comunque provocare danni a persone. Anche nel crotonese numerosi sono stati gli interventi dei vigili del fuoco. (ANSA).