Maltempo: autobus si ribalta, nessun ferito grave

(ANSA) - PALERMO, 30 SET - Nessuna delle persone rimaste ferite questa sera in seguito al ribaltamento dell'autobus delle autolinee Gallo-Sais in servizio sulla Palermo-Sciacca, avvenuto all'altezza del bivio Gulfa per Sambuca di Sicilia e Santa Margherita di Belìce, è in gravi condizioni. Lo hanno confermato i sanitari dell'ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca che hanno refertato solo tre persone rimaste lievemente contuse e subito dimesse. (ANSA).