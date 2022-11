Maltempo: arrivano temporali, allerta arancione al Centro-Sud

(ANSA) - ROMA, 18 NOV - Dal primo mattino di domani temporali in arrivo su Campania, Lazio, Molise, Abruzzo, specie sui settori meridionali, in estensione a Umbria, Puglia, Basilicata e Calabria, in particolar modo sui settori tirrenici di entrambe le regioni. Lo indica un'allera meteo della Protezione civile. Previsti rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento. Valutata per domani allerta arancione per rischio idrogeologico su gran parte di Campania e parte di Calabria, Basilicata e Molise. È stata inoltre valutata allerta gialla sui restanti settori di Campania, Calabria e Molise, su Lazio, Abruzzo, settori di Basilicata, Marche, Umbria, settori di Sardegna e Puglia. (ANSA).