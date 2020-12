Maltempo, ancora temporali e venti forti: è allerta, ecco dove

Roma, 12 dic. (Adnkronos) - Il maltempo non abbandona ancora l'Italia. Domani, domenica 13 dicembre, è allerta arancione sui settori settentrionali della Sicilia e allerta gialla sul restante territorio siciliano, oltre che in settori di Abruzzo, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e Veneto. Condizioni di spiccata instabilità atmosferica sono attese sulle regioni centro-meridionali, specie a ridosso dei settori tirrenici e ionici, spiega la Protezione civile. La perturbazione, accompagnata da venti forti dai quadranti settentrionali su gran parte del sud, porterà precipitazioni a prevalente carattere temporalesco, interessando in particolar modo Sicilia e Calabria. L’avviso prevede dal tardo pomeriggio di oggi, sabato 12 dicembre, precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Sicilia e Calabria, specie settori meridionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, possibili grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. L’avviso prevede, inoltre, venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali sulla Sicilia, in estensione dalla mattinata di domani, domenica 13 dicembre, alla Calabria e successivamente, dal pomeriggio, a Puglia e Basilicata orientale, con locali raffiche di burrasca forte, specie sui relativi settori meridionali e ionici. Mareggiate lungo le coste esposte.