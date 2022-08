Maltempo, ancora chiusa 'Alemagna' sopra Cortina dopo frana

(ANSA) - CORTINA D'AMPEZZO, 06 AGO - Rimane chiusa per il maltempo la Strada statale 51 "Alemagna", chiusa dalle 18:45 di ieri nel tratto oltre Cortina D'Ampezzo per una frana ghiaiosa caduta in due punti a causa del violento temporale che aveva interessato la zona. Operatori dell'Anas e dei Vigili del Fuoco hanno operato per tutta la notte e la mattinata per rimuovere i detriti caduti nella località di Fiammes e nei pressi di Passo Cimabanche, in direzione di Dobbiaco (Bolzano). Secondo quanto appreso dalla società concessionaria, nonostante il fondo stradale sia stato ripulito, nella zona sta ancora piovendo, per cui non sono esclusi ulteriori distacchi di materiale dai versanti della strada. Cortina rimane comunque raggiungibile, sempre lungo la SS51, nella direttrice che proviene dal Cadore. (ANSA).