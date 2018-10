Maltempo: ancora allerta arancione Fvg

(ANSA) - TRIESTE, 31 OTT - Permane l'allerta meteo arancione fino a questa sera sul Friuli Venezia Giulia a causa dell'ondata di maltempo che si è abbattuto nelle ultime ore sulla regione. Saranno ancora possibili, informa la Protezione civile, locali situazioni di crisi nella rete idrografica minore e di drenaggio urbano, fenomeni di instabilità dei pendii e delle sponde fluviali. Nelle ultime 72 ore, si sono registrate raffiche di vento fino a 200 chilometri orari e in alcune aree sono caduti oltre 850 millimetri di pioggia (Casera Pradut). Permangono disagi lungo diverse arterie della regione, in particolare sulla Sr 355 dove ieri è crollato parzialmente il ponte sul Degano a Comeglians. La strada torna percorribile invece tra Forni Avoltri e Sappada. Ancora disagi a Barcis per l'esondazione del torrente Cellina. Ancora 12 mila le utenze prive di elettricità, mentre risultano evacuate ancora 7 persone. (ANSA).