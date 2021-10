Maltempo: Anas, decine di interventi in Liguria e Piemonte

(ANSA) - GENOVA, 05 OTT - Prosegue il lavoro del personale Anas e delle Forze dell'Ordine che nelle scorse 48 ore hanno garantito la sicurezza e ripristinato la viabilità a seguito dell'ondata di maltempo che ha interessato il Nord Italia, in particolare Liguria e Piemonte. In Liguria, permane la chiusura della statale 35 dei Giovi a Ronco Scrivia per la presenza di detriti franosi sul piano viabile. Chiusa ancora anche la statale 456 del Turchino a Rossiglione. In Piemonte resta chiuso al traffico il ponte sul Bormida, lungo la statale 10 Padana Inferiore ad Alessandria. Il provvedimento di chiusura è stato preso ieri sera in via precauzionale vista l'onda di piena del fiume ed è stato istituito il presidio ininterrotto da parte delle squadre Anas. Il percorso alternativo è costituito dalla A21. Sempre nell'Alessandrino resta provvisoriamente chiusa la statale del Turchino tra la rotonda di Belforte Monferrato e il confine con la Liguria per allagamenti e detriti in strada. La chiusura è stata istituita in via cautelativa anche per la ricezione degli allarmi di movimento versante ricevuti da sensori installati sulla frana di Gnocchetto di Ovada. Chusa anche per allagamenti e il cedimento localizzato della strada anche la statale del Sassello per un tratto di circa 10 chilometri a Cartosio (Alessandria). Infine, sulla base del Piano regionale di allertamento per criticità idrogeologica e del bollettino di allerta 'arancione' emesso da Arpa Piemonte resta temporaneamente chiusa al traffico la statale delle Valli Antigorio e Formazza a Valdo, nel comune di Formazza, con deviazione dei veicoli leggeri sulla viabilità comunale, e tra Canza e Cascate Toce. (ANSA).